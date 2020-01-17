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Rusya'dan flaş açıklama: Hafter uzlaşmaya uygun davranacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
RUSYA'DAN FLAŞ LİBYA AÇIKLAMASI!

Son dakika haberine göre; , 'daki hakkında, "Hafter uzlaşmaya uygun davranacağını belirtti." açıklamasında bulundu.

, 'daki hakkında, "Hafter uzlaşmaya uygun davranacağını belirtti." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor..

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