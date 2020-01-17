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17.01.2020
Hafter sivilleri hedef aldı: 6 ölü
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bingazi'de darbeci Hafter ile görüştü, Hafter'in ateşkese uyma sözü verdiğini söyledi. Avrupa'dan, Berlin'de düzenlenecek Libya konferasına ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Darbeci Hafter gizlice Atina'ya uçarken, militanları ise Trablus'ta saldırı düzenledi. 6 sivil hayatını kaybetti.
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