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17.01.2020

Hafter sivilleri hedef aldı: 6 ölü

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bingazi'de darbeci Hafter ile görüştü, Hafter'in ateşkese uyma sözü verdiğini söyledi. Avrupa'dan, Berlin'de düzenlenecek Libya konferasına ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Darbeci Hafter gizlice Atina'ya uçarken, militanları ise Trablus'ta saldırı düzenledi. 6 sivil hayatını kaybetti.

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