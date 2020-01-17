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Son dakika: Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk istifa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
UKRAYNA BAŞBAKANI İSTİFA ETTİ

Son dakika haberine göre; Ukrayna Başbakanı istifa etti. İstifa kararını Ukrayna Cumhurbaşkanı 'nin değerlendireceği belirtildi.

İran'ın Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını düşürmesinin yankıları sürerken, Başbakan istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Vladimir 'ye sundu.

Reuters'ın aktardığı habere göre Zelenskiy'nin kararı değerlendireceği belirtildi.

Rusya'da da Vladimir Putin'in anayasada değişiklik açıklamalarının ardından Medvedev hükümeti istifa etmişti.

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