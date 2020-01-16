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Hafter Berlin Konferansı'na katılacak!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2020
HAFTER BERLİN KONFERANSI'NA KATILACAK!

liderliğinde Almanya'nın başkenti 'de yapılacak ateşkesi konferansına katılacak 11 ülke daha önce belli olmuştu. Darbeci Hafter'de Berlin Konferansı'na katılacağını duyurdu.

Hafta başında Almanya Şansölyesi , 'de 19 Ocak günü Barış Konferası'na ev sahipliği yapacaklarını duyurmuş, 11 ulusa davet yollamıştı.

Libya'da meşru yönetime karşı olarak, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderliğini üstlenen , Berlin Konferansı'nda yer almayı kabul ettiğini açıkladı.

ATEŞKES ANLAŞMASINA İMZA ATMAMIŞTI
General Halife Hafter, ve 'nın çabalarıyla hazırlanan anlaşmasını imzalamadan Rusya'yı terk etmişti. Hafter, kritik görüşmelerin yapıldığı masadan pazartesi akşamı kalkmış, ateşkesi imzalamak için önce salı sabahına kadar süre isteyip ardından 'dan sessizce ayrılmıştı.

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