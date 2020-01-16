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Avrupa Haber Ajansları Birliği'nden Mısır'a net mesaj: Derhal AA çalışanlarını salıverin

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
AVRUPA HABER AJANSLARI BİRLİĞİ'NDEN MISIR'A NET MESAJ!

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), güvenlik güçlerinin ofisine düzenlediği baskını şiddetle kınadı. AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), güvenlik güçlerinin ofisine düzenlediği baskını şiddetle kınadı. AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.

Mısır'da Anadolu Ajansı ofisine baskın! Türkiye'den sert tepki MISIR'DA ANADOLU AJANSI OFİSİNE BASKIN! TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ
Mısır'da Anadolu Ajansı ofisine baskın! Türkiye'den sert tepki MISIR'DA ANADOLU AJANSI OFİSİNE BASKIN! TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

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