Mısır'da Anadolu Ajansı ofisine baskın! Türkiye'den sert tepki
Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türk basınına yönelik taciz ve yıldırma eylemidir." ifadelerini kullandı.
Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü. TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti.
BAKANLIK KINADI
Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi. Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.
BASKININ NEDENİ AÇIKLANMADI
AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti. Daha sonra polisler, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti.
GAZETECİLER, BİLİNMEYEN BİR YERE GÖTÜRÜLDÜ
Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi, gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri,1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu. Söz konusu gazeteciler, günün erken saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü.
AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.
Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur, Mısır Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak, konuyu başından bu yana yakından takip ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulundu.
MISIR MAKAMLARI AÇIKLAMA YAPMIYOR
AA ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti. Ancak herhangi bir yanıt alamadılar.
"MISIR MAKAMLARI, AA ÇALIŞANLARINI DERHAL SERBEST BIRAKMALIDIR"
Konuyla ilgili açıklamada bulunan AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır emniyet güçlerinin basına yönelik bu tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Mısır makamları, AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır." çağrısında bulundu.
Kazancı, habercilikte küresel bir marka olan AA'nın konuyu yakından takip edeceğini ve çalışanları serbest bırakılana kadar meseleyi uluslararası basının gündeminde tutacağını söyledi.
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