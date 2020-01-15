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15.01.2020
Mısır'da Anadolu Ajansı ofisine baskın! Türkiye'den sert tepki
Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türk basınına yönelik taciz ve yıldırma eylemidir." ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınına bağlanan Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu da yaşanan olaya tepki göstererek haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi.
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