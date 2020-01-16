16 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Endonezya'da 27 kişi şarbona yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2020
ENDONEZYA'DA 27 KİŞİ ŞARBONA YAKALANDI

'nın eyaletindeki Yogyakarta kentinde 27 kişide şarbon virüsüne rastlandığı bildirildi. Yetkililer, etlerin iyi pişirilmesi ve hasta hayvanların etinin tüketilmemesi konusunda da bölge halkına uyarılar yapıldığını bildirdi.

'nın eyaletindeki Yogyakarta kentinde 27 kişide şarbon virüsüne rastlandığı bildirildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Yogyakarta'nın Gunung Kidul bölgesinde ölü inek eti tüketilmesinden dolayı 78 kişide şarbon hastalığı belirtileri gözlemlendi.

Yapılan kan testlerinde 27 kişide şarbon virüsü tespit edildiğini açıklayan sağlık yetkilileri, 20 günlük tedavinin ardından tekrar kan testi yapılacağını ifade etti.

Yetkililer, etlerin iyi pişirilmesi ve hasta hayvanların etinin tüketilmemesi konusunda da bölge halkına uyarılar yapıldığını bildirdi.

Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor. Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temas kurulmasının yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden de bulaşıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN