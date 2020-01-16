Endonezya'da 27 kişi şarbona yakalandı
Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Yogyakarta kentinde 27 kişide şarbon virüsüne rastlandığı bildirildi. Yetkililer, etlerin iyi pişirilmesi ve hasta hayvanların etinin tüketilmemesi konusunda da bölge halkına uyarılar yapıldığını bildirdi.
Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Yogyakarta kentinde 27 kişide şarbon virüsüne rastlandığı bildirildi.
Tempo gazetesinin haberine göre, Yogyakarta'nın Gunung Kidul bölgesinde ölü inek eti tüketilmesinden dolayı 78 kişide şarbon hastalığı belirtileri gözlemlendi.
Yapılan kan testlerinde 27 kişide şarbon virüsü tespit edildiğini açıklayan sağlık yetkilileri, 20 günlük tedavinin ardından tekrar kan testi yapılacağını ifade etti.
Yetkililer, etlerin iyi pişirilmesi ve hasta hayvanların etinin tüketilmemesi konusunda da bölge halkına uyarılar yapıldığını bildirdi.
Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor. Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temas kurulmasının yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden de bulaşıyor.
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