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ABD'den Avrupa ülkelerine tehdit! Almanya doğruladı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
AVRUPA ÜLKELERİNE TEHDİT! ALMANYA DOĞRULADI...

Savunma Bakanlığı, Washington'un, bazı ülkelerini "'nin 'la yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeye devam etmeleri ve İran'a baskıyı artırmamaları halinde Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 25'lik gümrük tarifesi uygulamakla" tehdit ettiğini doğruladı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, "İfade veya tehdit, ne derseniz deyin, var." değerlendirmesinde bulundu.

TEHDİT ZAMANINI AÇIKLAMADILAR

'nin tehdidi ne zaman yaptığını açıklamayan Karrenbauer, ülkesinin, yönetiminin Tahran'a karşı "maksimum baskı" politikasını desteklemeyeceğini kaydetti.

ABD'DEN TEHDİT!

gazetesinde yer alan habere göre, Donald Trump yönetimi, , ve 'yı, 'a yönelik Birleşmiş Milletler () yaptırımlarının geri getirilmesini tetikleyecek İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın devreye sokulmasından günler önce tehdit ederek, söz konusu mekanizmayı devreye almamaları halinde 'dan ithal edilen otomobillere yüzde 25 gümrük tarifesi uygulayacağını belirtti.

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