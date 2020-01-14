Avrupa'dan İran kararı! İhtilaf Çözüm Mekanizması devreye giriyor
İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı aldı. Daha önce İran, Mayıs 2019'da anlaşmanın bazı hükümlerini yerine getirmeyeceğini açıklamıştı. Tahran, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini düzenleyen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) korunmasının önemine değinildi.
"İRAN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAYACAĞIZ" KARARINI AÇIKLAMIŞTI
Ancak İran'ın Mayıs 2019'da anlaşmanın bazı hükümlerini yerine getirmeyeceğini açıkladığı, çabalara rağmen Tahran'ın bu yöndeki adımlarının devam ettiği ve 5 Ocak'ta da uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüj sayısına getirilen sınırlamalarla ilgili yükümlülüklere de uymayacağını açıkladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"İran'ın eylemleri göz önüne alındığında, İran'ın JCPOA kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki endişelerimizi kayda geçirmek ve bu konuyu paragraf 36'da belirtilen İhtilaf Çözüm Mekanizması altındaki Ortak Komisyona taşımadan başka seçeneğimiz kalmadı."
Bu adımın anlaşmayı korumak ve sorunu diplomatik yollarla çözmek amacıyla atıldığı ve E3'ün İran'a karşı ABD'nin "azami baskı uygulama" politikasına katılmadığı kaydedildi.
İHTİLAF ÇÖZÜM MEKANİZMASI NEDİR?
İhtilaf Çözüm Mekanizması, ilgili bakanlara herhangi bir sorunun çözümü için iki hafta süre tanıyor ancak tüm tarafların kabul etmesi durumunda bu süre uzatılabiliyor. Bir danışma kurulunun kurulmasına karar verilmesi durumunda ise 20 gün ek süre verilebiliyor.
NÜKLEER ANLAŞMA
İran ile Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.
Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.
Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.
Tahran, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- 154 kobra yılanı ele geçirildi
- Ruhani: Tüm sorumlular cezalandırılacak
- Rusya'dan flaş Hafter açıklaması
- Hafter'den skandal! Ateşkes anlaşmasını imzalamadı
- Irak'tan ABD'ye net mesaj!
- Netanyahu'ya bir şok daha!
- Çığ felaketi: 57 kişi öldü
- Malezya'da kritik operasyon! Saldırı yapacaklardı
- ABD'den Çin'e 'ticaret' mesajı
- Johnson'dan "Adı Trump olsun" önerisi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
- Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı geldi mi? Şeniz konaktan kovuldu!
- Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken "derbi" sorusu!
- Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?
- Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?
- Hangisi 2019'da The Economist dergisi tarafından açıklanan Dünyanın En Pahalı Şehri unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?
- 1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, konağının bahçesinde yürüyüş yaparken hangi hayvanın saldırısına uğramıştır?
- Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır?
- Hazer Amani kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazer Amani hayatı!
- La Gioconda hangi ünlü tablonun diğer adıdır?
- Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir?
- Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmadı?