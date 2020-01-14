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Avrupa'dan İran kararı! İhtilaf Çözüm Mekanizması devreye giriyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
AVRUPA'DAN İRAN KARARI! PLAN DEVREYE GİRİYOR

, ve , 'ın anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 'nı işletme kararı aldı. Daha önce İran, Mayıs 2019'da anlaşmanın bazı hükümlerini yerine getirmeyeceğini açıklamıştı. Tahran, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

E3 olarak bilinen , ve Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında, Tahran'ın faaliyetlerini düzenleyen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın () korunmasının önemine değinildi.

"İRAN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAYACAĞIZ" KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Ancak 'ın Mayıs 2019'da anlaşmanın bazı hükümlerini yerine getirmeyeceğini açıkladığı, çabalara rağmen Tahran'ın bu yöndeki adımlarının devam ettiği ve 5 Ocak'ta da uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüj sayısına getirilen sınırlamalarla ilgili yükümlülüklere de uymayacağını açıkladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın eylemleri göz önüne alındığında, İran'ın JCPOA kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki endişelerimizi kayda geçirmek ve bu konuyu paragraf 36'da belirtilen İhtilaf Çözüm Mekanizması altındaki Ortak Komisyona taşımadan başka seçeneğimiz kalmadı."

Bu adımın anlaşmayı korumak ve sorunu diplomatik yollarla çözmek amacıyla atıldığı ve E3'ün İran'a karşı ABD'nin "azami baskı uygulama" politikasına katılmadığı kaydedildi.

İHTİLAF ÇÖZÜM MEKANİZMASI NEDİR?

, ilgili bakanlara herhangi bir sorunun çözümü için iki hafta süre tanıyor ancak tüm tarafların kabul etmesi durumunda bu süre uzatılabiliyor. Bir danışma kurulunun kurulmasına karar verilmesi durumunda ise 20 gün ek süre verilebiliyor.

İşte ABD ve İran’ın askeri güç karşılaştırması! ABD ve İran’ın askeri güçleri ne kadar? İran ve ABD hangi silahlara sahip? İŞTE ABD VE İRAN’IN ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI! ABD VE İRAN’IN ASKERİ GÜÇLERİ NE KADAR? İRAN VE ABD HANGİ SİLAHLARA SAHİP?

NÜKLEER ANLAŞMA

İran ile , Fransa, Almanya, , İngiltere ve Avrupa Birliği () arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak ABD Başkanı 'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Tahran, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

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