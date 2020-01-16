Almanya'da uçak düştü
Giriş Tarihi: 16.01.2020
Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Strausberg beldesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü bildirildi.Polis, içinde iki kişi bulunan küçük uçağın, yerel saat ile 12.45 sıralarında havaalanı yakınlarında düştüğünü açıkladı.
Uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran polis, kazanın neden meydana geldiği yönünde herhangi bir bilgi bulunmadığını kaydetti.
Alman medyasına konuşan görgü tanıkları, uçağın yere dikey bir şekilde çakıldığını ve ardından yandığını belirtti.
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