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Yer: Melbourne Havaalanı! Bu görüntüler Türkiye’de olsa en çok CHP’liler sevinirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
BU GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE’DE OLSA EN ÇOK CHP’LİLER SEVİNİRDİ

Uzun süren yağışlar sonrası Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Havaalanı'nı su bastı. Baskın ardından havalananında zorlu anlar yaşandı, uçuşlar aksadı ve yolcular zor durumda kaldı. Bu haber hemen akıllara 'lilerin geçtiğimiz günlerde uydurduğu yalanı akıllara getirdi. CHP’li emekli Tuğamiral , ’nde sel sonucu su basan havalimanını diye paylaşmıştı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da şiddetli yağış kenti esir aldı. Hayatı vuran etkili yağmur hayatı da olumsuz etkiledi. Yağış sonrası Melbourne Havaalanı'nı su bastı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI! UÇUŞLAR AKSADI

Baskın ardından havalananında zorlu anlar yaşandı ve uçuşlar aksadı ve yolcuları zor durumda bıraktı.

Yer: Melbourne Havaalanı! Bu görüntüler Türkiye’de olsa en çok CHP’liler sevinirdi YER: MELBOURNE HAVAALANI! BU GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE’DE OLSA EN ÇOK CHP’LİLER SEVİNİRDİ



55 UÇUŞ YAPILAMADI

Melbourne Havaalanı'nında bugün yaklaşık 55 uçuş iptal edildi, kuvvetli rüzgarlar ve yağmur iniş ve kalkışları da etkiledi.

CHP'li Eren Erdem Sabiha Gökçen'deki kazayı Yeni Havalimanı'na bağladı CHP'Lİ EREN ERDEM SABİHA GÖKÇEN'DEKİ KAZAYI YENİ HAVALİMANI'NA BAĞLADI




CHP'Lİ İSİMLER AKILLARA GELDİ!

Bu haber akıllara 'lilerin geçtiğimiz günlerde uydurduğu yalanı akıllara getirdi. CHP'li emekli Tuğamiral , 'nde sel sonucu su basan havalimanını diye paylaşmıştı.

CHP'li Türker Ertürk'ten skandal paylaşım! İstanbul Havalimanı'nı karalamak isterken rezil oldu CHP'Lİ TÜRKER ERTÜRK'TEN SKANDAL PAYLAŞIM! İSTANBUL HAVALİMANI'NI KARALAMAK İSTERKEN REZİL OLDU

CHP'Lİ İSİMDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Türkiye'de yapılan dev projelerle ilgili algı operasyonu yürüterek karalama kampanyası yapan gruplar iyice kendini aştı. Özellikle Havalimanı, yalan ve maksatlı şekilde yaptıkları haberler ve paylaşımlarla kötülenmeye çalışılıyor. Asılsız iddialarla dev projeyi hedef alan 'istemezükçü' çete bir kez daha rezil olmuştu. CHP'li emekli Tuğamiral Türker Ertürk, İstanbul Havalimanı'nı karalamak için yaptığı paylaşımla rezil olmuştu. Ertürk, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sel sonucu su basan havalimanını İstanbul Havalimanı diye paylaşmıştı. Göz göre göre yalan paylaşımda bulunan Ertürk'e tepki yağmıştı.

TÜRKER ERTÜRK'TEN SKANDAL PAYLAŞIM

CHP'li emekli Tuğamiral Türker Ertürk, İstanbul Havalimanı üzerinden ekonomiyi hedef almaya çalıştı. Ertürk, hesabı Twitter'dan adıyla sahte bir hesabın yaptığı paylaşımı alıntılayarak skandal bir mesaj yayımladı. Göz göre göre yalan paylaşımda bulunan Ertürk, 'nı İstanbul Havalimanı olarak gösterdi.



Ertürk, "Kepazelik ötesi. Devletin malı deniz yemeyen domuz" ekonomik modelinin bir ürünü" diye yazdı. Halbuki paylaşımdaki fotoğraflara bakıldığında yerin İstanbul Havalimanı değil Dubai Havalimanı olduğu açıkça gözüküyor..

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki selden dolayı Dubai Havalimanı etkilenmiş ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gün içindeki uçuşlar iptal edilmişti.

TEPKİ GELİNCE TWEETİ HEMEN SİLDİ

Göz göre göre yalan paylaşımda bulunan CHP'li Ertürk, sosyal medya üzerinden gelen tepkiler sonrasında paylaşımını silmek zorunda kaldı.

İstanbul Havalimanı hazımsızlığı sürüyor! CHP ve yandaşları yine devrede... İSTANBUL HAVALİMANI HAZIMSIZLIĞI SÜRÜYOR! CHP VE YANDAŞLARI YİNE DEVREDE...

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