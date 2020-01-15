Yer: Melbourne Havaalanı! Bu görüntüler Türkiye’de olsa en çok CHP’liler sevinirdi

Uzun süren yağışlar sonrası Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne Havaalanı'nı su bastı. Baskın ardından havalananında zorlu anlar yaşandı, uçuşlar aksadı ve yolcular zor durumda kaldı. Bu haber hemen akıllara CHP'lilerin geçtiğimiz günlerde uydurduğu yalanı akıllara getirdi. CHP’li emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Birleşik Arap Emirlikleri’nde sel sonucu su basan havalimanını İstanbul Havalimanı diye paylaşmıştı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da şiddetli yağış kenti esir aldı. Hayatı vuran etkili yağmur hayatı da olumsuz etkiledi. Yağış sonrası Melbourne Havaalanı'nı su bastı.



VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI! UÇUŞLAR AKSADI



Baskın ardından havalananında zorlu anlar yaşandı ve uçuşlar aksadı ve yolcuları zor durumda bıraktı.





55 UÇUŞ YAPILAMADI

Melbourne Havaalanı'nında bugün yaklaşık 55 uçuş iptal edildi, kuvvetli rüzgarlar ve yağmur iniş ve kalkışları da etkiledi.











CHP'Lİ İSİMLER AKILLARA GELDİ!



Bu haber akıllara CHP'lilerin geçtiğimiz günlerde uydurduğu yalanı akıllara getirdi. CHP'li emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sel sonucu su basan havalimanını İstanbul Havalimanı diye paylaşmıştı.

CHP'Lİ İSİMDEN SKANDAL PAYLAŞIM



Türkiye'de yapılan dev projelerle ilgili algı operasyonu yürüterek karalama kampanyası yapan gruplar iyice kendini aştı. Özellikle İstanbul Havalimanı, yalan ve maksatlı şekilde yaptıkları haberler ve paylaşımlarla kötülenmeye çalışılıyor. Asılsız iddialarla dev projeyi hedef alan 'istemezükçü' çete bir kez daha rezil olmuştu. CHP'li emekli Tuğamiral Türker Ertürk, İstanbul Havalimanı'nı karalamak için yaptığı paylaşımla rezil olmuştu. Ertürk, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sel sonucu su basan havalimanını İstanbul Havalimanı diye paylaşmıştı. Göz göre göre yalan paylaşımda bulunan Ertürk'e tepki yağmıştı.





TÜRKER ERTÜRK'TEN SKANDAL PAYLAŞIM



CHP'li emekli Tuğamiral Türker Ertürk, İstanbul Havalimanı üzerinden ekonomiyi hedef almaya çalıştı. Ertürk, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ekrem İmamoğlu adıyla sahte bir hesabın yaptığı paylaşımı alıntılayarak skandal bir mesaj yayımladı. Göz göre göre yalan paylaşımda bulunan Ertürk, Dubai Havalimanı'nı İstanbul Havalimanı olarak gösterdi.







Ertürk, "Kepazelik ötesi. Devletin malı deniz yemeyen domuz" ekonomik modelinin bir ürünü" diye yazdı. Halbuki paylaşımdaki fotoğraflara bakıldığında yerin İstanbul Havalimanı değil Dubai Havalimanı olduğu açıkça gözüküyor..

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki selden dolayı Dubai Havalimanı etkilenmiş ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gün içindeki uçuşlar iptal edilmişti.

TEPKİ GELİNCE TWEETİ HEMEN SİLDİ



Göz göre göre yalan paylaşımda bulunan CHP'li Ertürk, sosyal medya üzerinden gelen tepkiler sonrasında paylaşımını silmek zorunda kaldı.