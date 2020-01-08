CHP'li Eren Erdem Sabiha Gökçen'deki kazayı Yeni Havalimanı'na bağladı

CHP'nin eski milletvekili Eren Erdem, partisinin zihniyetiyle bir kez daha ekranlarda skandallarına devam etti. Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak hakkında yorum yapan CHP'li Erdem, "Aslına bakarsanız Sabiha Gökçen’deki kazanın nedeni dolaylı olarak Yeni Havalimanı’dır" dedi.

CHP'li Eren Erdem, Pegasus uçağının Sabiha Gökçen'de pistten çıkarak kaza yaması hakkında skandal açıklamalarda bulundu.

Halk TV'de konuşan Erdem, "Şimdi Sabiha Gökçen'deki mesele şu; oraya ekstra bir pist yapılıyordu. Yeni Havalimanı kullanılsın diye bu geciktirildi. İstanbul Havalimanı'nda ters rüzgarlardan dolayı uçak inişlerinde sıkıntı yaşanması nedeniyle Sabiha Gökçen'e bir yüklenme oldu. Bu yüklenme sonrası da de pistten çıkma kazası oldu. Aslına bakarsanız Sabiha Gökçen'deki kazanın nedeni dolaylı olarak Yeni Havalimanı'dır" ifadelerini kullandı.

FETÖ'DEN CEZAEVİNDE YATTI

Kapatılan Karşı gazetesiyle ilgili FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem'e "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesi, Erdem'e "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

Erdem, 489 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduktan sonra hakkında tahliye kararı verildi.

İGA'DAN 'PİSTİ PAS GEÇME' AÇIKLAMASI

31 Aralık 2019'da İGA'dan yapılan açıklamada, İstanbul'u olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda uçuşların yapılamadığına dair bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında yayılan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, havacılığın en önemli kuralının uçuş, can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Havalimanı, İstanbul'u etkileyen olumsuz hava koşulları sonrası yolcuların bu durumdan etkilenmemesi adına çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul'da 2 gündür tüm ulaşım ağlarını olumsuz etkileyen hava şartları nedeni ile havalimanlarından gerçekleşen uçuşlarda da gecikmeler yaşanmıştır. 30.12.2019 (dün) İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen operasyonda rüzgar sebebi ile 13 pas geçme yaşanmıştır.

Bu yılın nisan-aralık dönemi ile geçen yılın aynı döneminde İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı karşılaştırıldığında; İstanbul Havalimanı'nda 620 uçak pisti pas geçerken, bu rakam Atatürk Havalimanı'nda geçen yıl 1.016 olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu yıl ortalamaları da gösteriyor ki; uçakların pisti pas geçme oranında İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın geçen yılki pas geçme sayısının yaklaşık olarak yarısı seviyesindedir. Havacılıkta pas geçme ve divert, emniyetli bir uçuşun önemli aşaması olup pilotların uçuş güvenliği için uygun gördüğü prosedürlerdir. İstanbul'u etkileyen olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda, operasyon kesintisiz olarak devam etmekte ve herhangi bir sefer iptali bulunmamaktadır."