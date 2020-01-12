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CHP'li Türker Ertürk'ten skandal paylaşım! İstanbul Havalimanı'nı karalamak isterken rezil oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
CHP'Lİ TÜRKER ERTÜRK'TEN SKANDAL PAYLAŞIM!

’li emekli Tuğamiral , ’nı karalamak için yaptığı paylaşımla rezil oldu. Ertürk, Birleşik Arap Emirlikleri’nde sel sonucu su basan havalimanını Havalimanı diye paylaştı. Göz göre göre yalan paylaşımda bulunan Ertürk’e tepki yağdı.

Türkiye'de yapılan dev projelerle ilgili algı operasyonu yürüterek karalama kampanyası yapan gruplar iyice kendini aştı. Özellikle , yalan ve maksatlı şekilde yaptıkları haberler ve paylaşımlarla kötülenmeye çalışılıyor. Asılsız iddialarla dev projeyi hedef alan 'istemezükçü' çete bir kez daha rezil oldu.

TÜRKER ERTÜRK'TEN SKANDAL PAYLAŞIM

'li emekli Tuğamiral , İstanbul Havalimanı üzerinden ekonomiyi hedef almaya çalıştı. Ertürk, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ekrem İmamoğlu adıyla sahte bir hesabın yaptığı paylaşımı alıntılayarak skandal bir mesaj yayımladı. Göz göre göre yalan paylaşımda bulunan Ertürk, Dubai Havalimanı'nı İstanbul Havalimanı olarak gösterdi.

Ertürk, "Kepazelik ötesi. Devletin malı deniz yemeyen domuz" ekonomik modelinin bir ürünü" diye yazdı. Halbuki paylaşımdaki fotoğraflara bakıldığında yerin İstanbul Havalimanı değil Dubai Havalimanı olduğu açıkça gözüküyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki selden dolayı etkilenmiş ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gün içindeki uçuşlar iptal edilmişti.

TEPKİ GELİNCE TWEETİ SİLDİ

Göz göre göre yalan paylaşımda bulunan CHP'li Ertürk, sosyal medya üzerinden gelen tepkiler sonrasında paylaşımını silmek zorunda kaldı.

DAHA ÖNCE DE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE SAHİP ÇIKMIŞTI

Ertürk, Türkiye'nin Suriye sınırını teröristlerden temizlemek ve bölgeye huzur getirmek için Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlediği bir dönemde terör örgütü PYD'yi övmüştü. Hükümetin Suriye politikasını da eleştiren CHP'li Ertürk, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD'nin bulunmasını savunmuştu.

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eren eren

bu haini askerde nasıl tutmuşlar,Terörün niçin bitmediği daha iyi anlaşılıyor

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cevapla 12.01.2020 21:41
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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