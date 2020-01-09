İstanbul Havalimanı hazımsızlığı sürüyor! CHP ve yandaşları yine devrede...

İstanbul Havalimanı ile büyük projeye imza atan Türkiye, hem ekonomik hem de stratejik anlamda önem kazandı. Bu durumu hazmedemeyen bazı odaklar proje aşamasından şimdiye kadar İstanbul Havalimanı'nı baltalamak için hedef aldı ve almaya da devam ediyor. Muhalefetin yakın bazı haber kaynakları İstanbul Havalimanı ile ilgili yalan habere yeniden sarıldı. İstanbul’da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen’de seferlerin iptal olmasını fırsat bilen CHP yandaşları, İstanbul Havalimanı’nın kullanılamadığı yalanını bir kez daha ortaya attı.

İlk fazı açılan ve bugün itibariyle 90 milyon yolcu kapasitesine sahip İstanbul Havalimanı, çeşitli çevreler tarafından karalanmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan ve bütün fazlar tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu ile dünyanın en büyük havalimanı arasına girecek İstanbul Havalimanı, 7 Ocak tarihinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı olumsuz hava şartlarının ardından pistten çıkarak toprak zemine saplanması sonucu bütün seferler iptal olmasıyla tekrar gündeme geldi.



Yaşanan bu olaydan sonra başta muhalefet millet vekilleri, bazı haber siteleri ve çeşitli çevreler İstanbul Havalimanı'nda uçuşların iptal olduğunu ve uçakların Atatürk Havalimanı'na yönlendirildiği yalanını ortaya attı. Konuyla ilgili açıklama yapan, İGA, olumsuz hava koşullarına rağmen operasyonlarının sorunsuz devam ettiğini duyurarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken 50 uçağın da İstanbul Havalimanı'na indiğini açıkladı.Şirket ayrıca "Uçakların pisti pas geçme oranında İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın geçen yılki pas geçme sayısının yaklaşık olarak yarısı seviyesindedir" bilgisini paylaştı.

VLADİMİR PUTİN, İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNEMEDİ YALANI



Sosyal medyada bazı CHP'li vekiller, İstanbul Havalimanın hizmet veremediğini ve şu an tek hizmet verebilen havalimanının Atatürk havalimanı olduğu, Rus Devlet Başkanı Putin'in de bu yüzden Atatürk Havalimanına indiğini iddia etti. Oysaki, Atatürk Havalimanı özel uçaklar, kargo uçakları ve devlet protokolü için hala kullanımda. Sosyal medyada küçücük bir arama yapanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bazı bakanların da yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde Atatürk Havalimanı'nı kullandıklarını bilgisine ulaşabilirler.

CHP'Lİ CNAN KAFTANCIOĞLU DA ŞAŞIRTMADI



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yaşanan olumsuzluklarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Halkla inatlaşan, bilimle zıtlaşan iktidar faturayı bu millete ödettiriyor. Mühendislere değil müteahhitlere göre iş yapanlar bugün yaşanan ve yarın yaşanabilecek tüm olumsuzlukların baş sorumlusudur. Kış aylarında Atatürk Havalimanı yalnızca bazı kişilere değil halkın kullanımına açılmalıdır" ifadelerini kullandı.

İŞTE DOĞRU OLMAYAN BİLGİLERİ YAYINDA TUTAN CHP'Lİ VEKİLLER:



Adı skandallara karışan CHP Milletvekili Engin Özkoç, dezenformasyonun yayılması için çok müsait bir ortam olan internet ve sosyal medyayı tam da böyle kullanmış. Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Putin Atatürk Havalimanı'na indi. Şu an İstanbul'da çalışan tek havalimanı Atatürk. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum…" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI İNŞAATINDA 400 İŞÇİ ÖLDÜ YALANI



İki yıl önce Cumhuriyet gazetesi, havalimanında çalıştığını iddia eden bir kamyon şoförünün iddiasına dayanarak 400 işçinin inşaatlar sırasında hayatını kaybettiğini yazmıştı.

İBB'NİN FIRTINA AÇIKLAMASINI GÖRMEZDEN GELDİLER



İstanbul, günlerdir fırtına ile mücadele ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de fırtınanın bilançosunu açıklamıştı. Açıklamada AKOM ve 153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi'nce tespit edilen veriler paylaşılmıştı.

Buna göre, İstanbul'da 61 ayrı noktada göllenme ve su baskınları oluştu.

108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 istinat duvarı çöktü. Su baskınlarında 8 araç hasar gördü.

İBB açıklamasında, yağış miktarına da dikkat çekti.

Fırtınanın etkili olmaya başladığı pazar akşamından bu yana, en fazla yağışı metrekareye 108.6 kilogram ile Eyüpsultan'ın Hamidiye Mahallesi aldı.

Onu 100 kilogram yağış ile Şişli, 92 kilogram ile de Beykoz takip etti.

Açıklamada rüzgar hızlarına da yer verildi. Buna göre en yüksek rüzgar hızı saatte 104.4 kilometre ile Kartal Aydos'da kaydedildi. Beykoz Anadolu Feneri'nde de rüzgarın hızı 97.7 km'ye kadar çıktı.

İBB'nin açıklamasında İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanağın çarşamba gününe devam edeceği, ardından kenti terk edeceği belirtildi.

50 UÇAK SABİHA GÖKÇEN'E DEĞİL İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ

7 Ocak tarihinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı olumsuz hava şartlarının ardından pistten çıkarak toprak zemine saplanması sonucu bütün seferler iptal olmuştu. Sabiha Gökçen havalimanının uçuş trafiğine kapalı olduğu saatlerde 50 uçağın İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği ve hizmet verildiği açıklandı. Bu süre zarfında İstanbul Havalimanı olumsuz hava koşulları altında sorunsuz bir şekilde operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyon ile ilgili İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından şu açıklama yapıldı:

"İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı süre boyunca (7 Ocak 2020 saat 10.00'dan 8 Ocak 2020 saat 06:00'a kadar) başarılı bir operasyona ev sahipliği yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen (divert) 50 uçağa hizmet verdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan ancak pistin kapalı olması sebebiyle yönlendirme yapmadan (divert yapmadan) İstanbul Havalimanı'ndan gidiş seferi düzenleyen uçuş sayısı ise 50 olarak gerçekleşti."

PES GEÇMELER BİR YILDA YARI YARIYA DÜŞTÜ



İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, fırtına nedeniyle çok sayıda uçağın pisti pas geçtiği iddialarını yalanladı ve uçuşlarda bazı gecikmelerin yaşandığını duyurdu. Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nın uçak pas geçme oranlarının karşılaştırıldığı açıklamada, "30.12.2019 (dün) İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen operasyonda rüzgar sebebi ile 13 pas geçme yaşanmıştır. Bu yılın Nisan - Aralık dönemi ile geçen yılın aynı döneminde İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı karşılaştırıldığında; İstanbul Havalimanı'nda 620 uçak pisti pas geçerken, bu rakam Atatürk Havalimanı'nda geçen yıl 1.016 olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu yıl ortalamaları da gösteriyor ki; uçakların pisti pas geçme oranında İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın geçen yılki pas geçme sayısının yaklaşık olarak yarısı seviyesindedir. Havacılıkta pas geçme ve divert, emniyetli bir uçuşun önemli aşaması olup pilotların uçuş güvenliği için uygun gördüğü prosedürlerdir. İstanbul'u etkileyen olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda, operasyon kesintisiz olarak devam etmekte ve herhangi bir sefer iptali bulunmamaktadır" denildi.