Van merkezli 6 ilde FETÖ-PDY operasyonu
Giriş Tarihi: 15.01.2020
Van merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yedi kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bir kişinin de arandığı belirtildi.Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim alırken, mahrem imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen polis okulundan ihraç edilen öğrenci 8 örgüt üyesine yönelik çalışma başlatıldı.
YEDİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin dün Van merkezli İstanbul, Adana, Konya, Erzurum ve Hatay illerinde yaptıkları eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.
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