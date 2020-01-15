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Van merkezli 6 ilde FETÖ-PDY operasyonu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2020
VAN MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ-PDY OPERASYONU

merkezli 6 ilde / silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yedi kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bir kişinin de arandığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde / silahlı terör örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim alırken, mahrem imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen polis okulundan ihraç edilen öğrenci 8 örgüt üyesine yönelik çalışma başlatıldı.

YEDİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin dün Van merkezli , , , ve illerinde yaptıkları eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.
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