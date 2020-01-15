15 Ocak 2020, Çarşamba
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AB'den açıklama: Rusya ve Türkiye Libya konusunda çok güçlü bir rol oynuyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
ÇOK GÜÇLÜ BİR ROL OYNUYORLAR

() ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ve 'nin şu an konusunda çok güçlü bir rol oynadığını bildirdi.

() ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosunun (AP) Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ATEŞKES SAĞLANACAK"

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in 'dan ateşkesi imzalamadan ayrıldığını hatırlatan Borell, "Libya'da ateşkesin sağlanacağını garanti edebilirim." ifadesini kullandı.

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BERLİN SÜRECİNE DESTEK

Borell, Libya konusunda Berlin Sürecine destek verdiklerini de söyledi.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR ROL OYNUYORLAR"

"Bugün Avrupalılar, 6 ay öncesine göre daha aktif ancak şu an Ruslar ve Türkler Libya konusunda çok güçlü bir rol oynuyorlar." değerlendirmesinde bulunan Borell, Libya krizinin çözümün askeri olmadığını sözlerine ekledi.

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