İran basını görüntüleri sızdırdı! Füzeler 30 saniye arayla...

İran medyası tarafından basına sızdırılan görüntülerde Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına 2 adet roketin ateşlendiği iddia edildi.

İran medyası tarafından basına sızdırılan görüntülerde Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına 2 adet roketin ateşlendiği iddia edildi.

2 ROKET ATEŞLENMİŞ

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını 1 füzeyle vurarak düşürdüğü açıklanmıştı. İranlı bir gazeteci tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağına arka arkaya 2 roketin ateşlendiği iddia edildi.









İRAN BASINI SIZDIRDI! NYT YAYINLADI

New York Times İran'ın 'yanlışlıkla' vurduğunu 3 gün sonra açıkladığı Ukrayna uçağı ile ilgili yeni videoyu uzmanlara doğrulattı. Videoda füzelerin 30 saniye ara ile ateşlendiği görülüyor.



PAYLAŞAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan uçağın düşürülmesiyle ilgili görüntü paylaşan kişi gözaltına alındı.

İran medyası tarafından sızdırılan görüntüler İran makamlarınca yalanlanmadı.İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını füzeyle vurarak düşürmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti.