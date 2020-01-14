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Son dakika: Pakistan Keşmir'de çığ felaketi: 57 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2020
ÇIĞ FELAKETİ: 57 KİŞİ ÖLDÜ

Son dakika haberi... ’ın bölgesinde çığ düşmesi sonucu 57 kişi hayatını kaybetti.

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