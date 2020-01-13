Trump'a Etiyopya Başbakanı Ahmed’den yanıt: Şikayetini Nobel'e yap!
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ABD Başkanı Donald Trump’ın Nobel ödülünün kendisinin hakkı olduğuna ilişkin sözleri üzerine yanıt verdi. Ahmed, “Başkan Trump, şikayetini Nobel’e yapmak zorunda.” açıklamasında bulundu.Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Güney Afrika'daki resmi temasları sırasında gazetecilerin Trump'ın sözleri hakkındaki sorularına cevap verdi.
TRUMP'A YANIT VERDİ
ABD Başkanı'nın konuya ilişkin şikayetini Etiyopya'ya değil Nobel komitesine sunması gerektiğini belirten Ahmed, "Nobel'in bir kişiyi nasıl seçtiğine ilişkin bilgim yok." dedi.
Trump, Ohio'daki bir seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ama duydum ki o ülkenin lideri ülkeyi kurtardığı için Nobel Barış Ödülü alıyor." ifadesini kullanmıştı.
(Fotoğrafta Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed)
BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI
ABD Başkanı, Etiyopya ve Abiy Ahmed'in isimlerini zikretmese de söz konusu konuşma, Etiyopya'da büyük tepkilere yol açmıştı.
Bazı uzmanlar, Trump'ın Mısır ve Etiyopya arasında krize yol açan Hedasi Barajı müzakerelerinde ABD'nin ara buluculuğunu kastettiği yorumunu yapmıştı.
Nobel Barış Ödülü, geçen yıl "Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları" dolayısıyla Ahmed'e verilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İsrail, Gazze'yi sular altında bıraktı
- Patlamamış 2 bomba bulundu
- Mahkumların kalbine petrol enjekte etti! Kan dondurdu...
- İran füze saldırılarını sürdürüyor
- Ölümüne ait yeni görüntüler ortaya çıktı!
- İran: ABD askeri gerilimi artırdı
- Türkiye'nin çifte ateşkes başarısı!
- Rusya’dan “Libya görüşmesi” açıklaması
- Süleymani'yi taşıdığı mektup mu öldürdü?
- Rusya'da Hafter ve Serrac ile görüşecek
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sınavsız personel alımı müjdesi! İnönü Üniversitesi 101 personel alımı yapacak! İşte, başvuru şartları…
- 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- BİM aktüel 17 Ocak: BİM aktüel ürünler kataloğu çeşit çeşit… İşte haftanın BİM ürünleri!
- Takdir teşekkür hesaplama: Takdir, teşekkür alma şartları! Takdir ve teşekkür karne not ortalaması kaç puan?
- Karneler için geri sayım! Öğretmen karne görüşleri: Lise, ortaokul anlamlı karne görüşleri!
- EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
- Türkiye onu konuştu… Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu!
- Milliler finale yükseldi!
- Ümmü Gülsün Genç kimdir? Milyoner’e katılan Ümmü Gülsün hastalığı nedir, ne kadar kazandı?
- Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?
- Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?
- Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır?