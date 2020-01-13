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Trump'a Etiyopya Başbakanı Ahmed’den yanıt: Şikayetini Nobel'e yap!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2020
TRUMP'A YANIT: ŞİKAYETİNİ GEREKLİ YERE YAP

, Başkanı ’ın Nobel ödülünün kendisinin hakkı olduğuna ilişkin sözleri üzerine yanıt verdi. Ahmed, “Başkan Trump, şikayetini Nobel’e yapmak zorunda.” açıklamasında bulundu.

, 'daki resmi temasları sırasında gazetecilerin Trump'ın sözleri hakkındaki sorularına cevap verdi.

TRUMP'A YANIT VERDİ

Başkanı'nın konuya ilişkin şikayetini Etiyopya'ya değil Nobel komitesine sunması gerektiğini belirten Ahmed, "Nobel'in bir kişiyi nasıl seçtiğine ilişkin bilgim yok." dedi.

Trump, Ohio'daki bir seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ama duydum ki o ülkenin lideri ülkeyi kurtardığı için Nobel Barış Ödülü alıyor." ifadesini kullanmıştı.



(Fotoğrafta Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed)

BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

ABD Başkanı, Etiyopya ve Abiy Ahmed'in isimlerini zikretmese de söz konusu konuşma, Etiyopya'da büyük tepkilere yol açmıştı.

Bazı uzmanlar, Trump'ın ve Etiyopya arasında krize yol açan Hedasi Barajı müzakerelerinde ABD'nin ara buluculuğunu kastettiği yorumunu yapmıştı.

, geçen yıl "Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları" dolayısıyla Ahmed'e verilmişti.

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