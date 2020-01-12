Son dakika: Trump'tan İran'daki protestolarla ilgili flaş açıklama
ABD Başkan Donald Trump, İran’daki protestolarla ilgili tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundu. Trump, “İran liderleri protestocuları öldürmeyin dünya izliyor daha da önemlisi ABD izliyor” dedi.
İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü. Öfkeli kalabalık hükümet aleyhine çok sert sloganlar attı, polis sert müdahalede bulundu.
"DÜNYA İZLİYOR DAHA DA ÖNEMLİSİ ABD İZLİYOR"
ABD Başkan Donald Trump, İran'daki protestolarla ilgili tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine seslenerek, "Protestocuları öldürmeyin. Dünya sizi izliyor" dedi.
Trump paylaşımında, "İran liderlerine; Protestocularınızı öldürmeyin. Binlerce kişi sizin tarafınızdan zaten öldürüldü veya hapsedildi. Dünya sizi izliyor. Daha da önemlisi ABD sizi izliyor. İnternetinizi tekrar açın ve muhabirlerin serbest dolaşmasına izin verin! Büyük İran halkınızın öldürülmesini durdurun!" ifadelerini kullandı.
TRUMP: CESARETİNİZDEN İLHAM ALIYORUZ
Trump, dün yaptığı açıklamada İran'da düşürülen Ukrayna uçağı için düzenlenen anma programını protestoya dönüştüren göstericilere destek vermişti. Trump'ın twitter paylaşımında, "İran'ın cesur ve acı çeken halkına: Başkanlığımın başından beri yanınızda durdum ve benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz" dedi.
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