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Trump'tan İran mesajı: "Cesaretinizden ilham alıyoruz"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
TRUMP'TAN İRAN MESAJI: CESARETİNİZDEN İLHAM ALIYORUZ

Başkanı , 'da düşürülen uçağı için düzenlenen anma programını protestoya dönüştüren göstericilere destek verdi. Trump'ın twitter paylaşımında, "İran'ın cesur ve acı çeken halkına: Başkanlığımın başından beri yanınızda durdum ve benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz" dedi.

,, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek." diyen Trump, protestoculara seslenerek, "İran'ın cesur ve acı çeken halkına: Başkanlığımın başından beri yanınızda durdum ve benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"DÜNYA İZLİYOR"

Attığı ikinci twitte, hükümetinin, protestolar için insan hakları gruplarına izin vermesi gerektiğini belirten Başkanı, "İran hükümeti, İran halkının devam eden protestoları ile ilgili insan hakları gruplarına, gerçekleri izlemeleri ve raporlamaları için izin vermelidir." değerlendirmesini yaptı.

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MESAJLARI FARSÇA DA PAYLAŞTI

"Barışçıl protestocuların katledildiği" başka bir olay veya internetin kapatılmasının söz konusu olmaması gerektiğini vurgulayan Trump, "Dünya izliyor." uyarısında bulundu.

Trump, daha sonra her iki mesajın Farsçasını da paylaştı.

TAHRAN'DA REJİM KARŞITI GÖSTERİ

İran'ın düşürdüğü Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için dün başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde düzenlenen gösteri, rejim karşıtı sloganların atıldığı protestoya dönüştü.

Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" şeklinde sloganlar attı.

İran özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığa müdahale ederek, gösteri yerine giden yolları kapatarak vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi.

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