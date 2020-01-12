İran İngiltere Büyükelçisini bakanlığa çağırdı
Son dakika haberi: İran’da İngiltere Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı...
Son dakika haberi: İran'da İngiltere Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı...
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Tahran'da bulunan İngiliz Büyükelçisi Rob Macaire, dün gece saatlerinde Tahran Amir Kabir Üniversitesi önünde, düşen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen protestolara 'katıldığı ve kışkırttığı' gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Macaire üç saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
İNGİLTERE'DEN TEPKİ
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab büyükelçilerinin gözaltına alınmasının "uluslararası hukukun açıkça ihlâli" olduğunu söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
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