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İran İngiltere Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
İRAN İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİNİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

Son dakika haberi: ’da İngiltere Büyükelçisi ’na çağrıldı...

Son dakika haberi: 'da İngiltere Büyükelçisi 'na çağrıldı...

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tahran'da bulunan İngiliz Büyükelçisi Rob Macaire, dün gece saatlerinde Tahran Amir Kabir Üniversitesi önünde, düşen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen protestolara 'katıldığı ve kışkırttığı' gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Macaire üç saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

İngiltere'nin İran Büyükelçisi gözaltına alındı

İNGİLTERE'DEN TEPKİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab büyükelçilerinin gözaltına alınmasının "uluslararası hukukun açıkça ihlâli" olduğunu söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

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