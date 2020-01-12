Son dakika: Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
Son dakika haberi: ABD askerlerin bulunduğu Irak'taki Beled hava üssüne 4 roket isabet etti. Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı. ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.
Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü'ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.
4 IRAK ASKERİ YARALANDI
Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı. ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.
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