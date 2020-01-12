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Son dakika: Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
IRAK'TA ABD ÜSSÜNE ROKETLİ SALDIRI

Son dakika haberi: askerlerin bulunduğu 'taki hava üssüne 4 roket isabet etti. Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı. ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

'ın Salahaddin vilayetinde askerlerinin kaldığı Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü'ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.

4 IRAK ASKERİ YARALANDI

Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı. ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

Son dakika: ABD üssü yakınına roketli saldırı SON DAKİKA: ABD ÜSSÜ YAKININA ROKETLİ SALDIRI

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