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Netanyahu'dan son dakika İran açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
NETANYAHU'DAN SON DAKİKA İRAN AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin , Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşürülmesi konusunda yönetiminin tüm dünyayı aldattığını belirtti. Netanyahu, "İran yalan söyledi. Tıpkı nükleer programında yalan söyledikleri gibi, şimdi de düşürülen Ukrayna uçağı hakkında yalan söylüyorlar. Başından bu yana düşürdüklerini biliyorlardı. Bu olayın kasıtsız bir düşürme olduğunu biliyorlardı ancak kasıtlı olarak yalan söylediler. Tüm dünyayı aldattılar." dedi

, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

"TÜM DÜNYAYI ALDATTILAR"

Hava Yollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Netanyahu, uçağın düşürülmesi nedeniyle Tahran yönetimini hedef alarak şunları söyledi:

"İran yalan söyledi. Tıpkı nükleer programında yalan söyledikleri gibi, şimdi de düşürülen Ukrayna uçağı hakkında yalan söylüyorlar. Başından bu yana düşürdüklerini biliyorlardı. Bu olayın kasıtsız bir düşürme olduğunu biliyorlardı ancak kasıtlı olarak yalan söylediler. Tüm dünyayı aldattılar."

Netanyahu'dan İran'a gözdağı!

İRAN'DAKİ GÖSTERİLERE DESTEK

Netanyahu ayrıca 'da düşürülen Ukrayna uçağı için düzenlenen anma programını protestoya dönüştüren göstericilere destek verdi.

İran yönetiminin halkını birçok haktan mahrum bıraktığını söyleyen Netanyahu, "Rejime karşı gösteri düzenleyen İran halkının cesaretini fark ettim. Özgürlüğü, barış ve güven içinde yaşamayı, rejimin reddettiği tüm şeyleri hak ediyorlar. " ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

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