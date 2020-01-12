Netanyahu'dan son dakika İran açıklaması
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşürülmesi konusunda İran yönetiminin tüm dünyayı aldattığını belirtti. Netanyahu, "İran yalan söyledi. Tıpkı nükleer programında yalan söyledikleri gibi, şimdi de düşürülen Ukrayna uçağı hakkında yalan söylüyorlar. Başından bu yana düşürdüklerini biliyorlardı. Bu olayın kasıtsız bir düşürme olduğunu biliyorlardı ancak kasıtlı olarak yalan söylediler. Tüm dünyayı aldattılar." dedi
Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.
"TÜM DÜNYAYI ALDATTILAR"
Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Netanyahu, uçağın düşürülmesi nedeniyle Tahran yönetimini hedef alarak şunları söyledi:
"İran yalan söyledi. Tıpkı nükleer programında yalan söyledikleri gibi, şimdi de düşürülen Ukrayna uçağı hakkında yalan söylüyorlar. Başından bu yana düşürdüklerini biliyorlardı. Bu olayın kasıtsız bir düşürme olduğunu biliyorlardı ancak kasıtlı olarak yalan söylediler. Tüm dünyayı aldattılar."
İRAN'DAKİ GÖSTERİLERE DESTEK
Netanyahu ayrıca İran'da düşürülen Ukrayna uçağı için düzenlenen anma programını protestoya dönüştüren göstericilere destek verdi.
İran yönetiminin halkını birçok haktan mahrum bıraktığını söyleyen Netanyahu, "Rejime karşı gösteri düzenleyen İran halkının cesaretini fark ettim. Özgürlüğü, barış ve güven içinde yaşamayı, rejimin reddettiği tüm şeyleri hak ediyorlar. " ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü
- İran'dan Yunanistan'a nota
- İran'da rejime karşı ayaklandılar
- ABD ve Rus savaş gemileri karşı karşıya geldi
- İki ABD askeri öldürüldü
- ABD'den İran ve DEAŞ açıklaması
- Trump'tan İran mesajı: "Cesaretinizden ilham alıyoruz"
- Shipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
- Lahiti açınca öldüler! Dehşete düşürdü...
- Putin'den flaş Libya açıklaması: Ateşkes...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye onu konuştu… Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu!
- Milliler finale yükseldi!
- Ümmü Gülsün Genç kimdir? Milyoner’e katılan Ümmü Gülsün hastalığı nedir, ne kadar kazandı?
- Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?
- Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?
- Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır?
- Milyoner’de bir ilk! Ümmü Gülsüm yarışmaya damga vurdu!
- Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz?
- Ünlü sanatçı Milyoner’e katıldı! Asu Maralman kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Galatasaray, Babel'i KAP'a bildirdi!
- Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?
- Bu gece deprem olacak mı? İstanbul’da bu gece deprem olur mu? Uzmanlardan deprem yorumu!