12 Ocak 2020, Pazar
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Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2020
AFGANİSTAN'DA BOMBALI SALDIRI: 3 ÖLÜ

'ın güneyindeki Helmand vilayetinde polis karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda üç polis hayatını kaybetti.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın Şehit Galtan bölgesindeki polis karakolu yakınına yerleştirilen bombanın, devriye gezen polislerin karakola girişi sırasında patlatıldığını söyledi.

Zuvak, saldırıda üç polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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