İngiltere'nin İran Büyükelçisi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
İngiltere'nin İran Büyükelçisi Robert Macaire, Amir Kabir Üniversitesi önünde kolluk kuvvetleri ve göstericiler arasında yaşanan çatışmayı fotoğrafladığı gerekçesiyle, bir saat boyunca gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.detaylar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "100 belediye başkanı AK Parti’ye geçecek"
- Ruhani, Ukrayna'dan özür diledi
- Bu gece deprem olacak mı? İstanbul’da bu gece deprem olur mu? Uzmanlardan deprem yorumu!
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- İstanbul fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama!
- Başkan Erdoğan, Rus lider Putin ile görüştü
- Darbeci Hafter’e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti
- Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de kritik kabul
- Deprem uzmanı harita üzerinde tek tek anlattı
- Libya Başbakanı El Sarrac Türkiye'ye geliyor
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ümmü Gülsün Genç kimdir? Milyoner’e katılan Ümmü Gülsün hastalığı nedir, ne kadar kazandı?
- Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?
- Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?
- Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır?
- Milyoner’de bir ilk! Ümmü Gülsüm yarışmaya damga vurdu!
- Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz?
- Ünlü sanatçı Milyoner’e katıldı! Asu Maralman kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Galatasaray, Babel'i KAP'a bildirdi!
- Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?
- Bu gece deprem olacak mı? İstanbul’da bu gece deprem olur mu? Uzmanlardan deprem yorumu!
- İstanbul fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama!
- Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?