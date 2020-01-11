12 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İngiltere'nin İran Büyükelçisi gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
İNGİLTERE'NİN İRAN BÜYÜKELÇİSİ GÖZALTINA ALINDI

'nin Büyükelçisi Robert Macaire, Amir Kabir Üniversitesi önünde kolluk kuvvetleri ve göstericiler arasında yaşanan çatışmayı fotoğrafladığı gerekçesiyle, bir saat boyunca gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN