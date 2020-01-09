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Son dakika: ABD üssü yakınına roketli saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
SON DAKİKA: ABD ÜSSÜ YAKININA ROKETLİ SALDIRI

’ta üssü yakınlarına roket düştü. Reuters’ın haberine göre ’te ABD’nin Beled Üssü yakınlarına bir roket düştü.

'ta üssü yakınlarına roket düştü. Reuters'ın haberine göre 'te ABD'nin Beled Üssü yakınlarına bir roket düştü.

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