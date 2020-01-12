12 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'den Irak'a petrol geliri tehdidi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
ABD'DEN IRAK'A PETROL GELİRİ TEHDİDİ

ABD’nin, ülkedeki askerlerini çekmesini isteyen yönetimini Federal Bankasındaki hesaplarına erişimi kaybetme riski ile tehdit ettiği ifade edildi. Irak’ın petrol satışlarından elde edilen gelirlerinin New York Federal Bankasında tutulduğunun altı çizilen haberde, Irak’ın hesaba erişiminin engellenmesi halinde finansal sisteminde kritik sıkıntılarla karşılaşabileceği vurgulandı.

The 'da yer alan haberde, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinden sonra ABD askerlerinin 'tan ayrılmasını gündeme getiren Irak yönetiminin hafta içi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "uyarıldığı" belirtildi.

Habere göre, Dışişleri Bakanlığı, Irak'ı, Irak Merkez Bankası rezervlerini elinde tutan Federal Bankasına erişimini kaybetme riski konusunda çarşamba günü uyardı.

ABD ordusu Irak'tan çekilecek mi? Irak Başbakanı'ndan flaş açıklama ABD ORDUSU IRAK'TAN ÇEKİLECEK Mİ? IRAK BAŞBAKANI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

PETROL GELİRLERİ

Irak'ın petrol satışlarından elde edilen gelirlerinin New York Federal Bankasında tutulduğunun altı çizilen haberde, Irak'ın hesaba erişiminin engellenmesi halinde finansal sisteminde kritik sıkıntılarla karşılaşabileceği vurgulandı.

ABD Federal Bankasının Irak Merkez bankasına ait ne kadar parayı tuttuğunu açıklamadığı, ancak Irak Merkez Bankasının en son açıklanan finansal tablolarına göre, 2018'in sonunda New York Federal Bankasının gecelik mevduatta yaklaşık 3 milyar dolar tuttuğu kaydedildi.

New York Federal Bankasının, dünya genelinde 250 civarında merkez bankası ve diğer yabancı resmi kurumların hesabını elinde tuttuğu belirtiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN