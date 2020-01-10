NATO'dan düşen Ukrayna uçağına ilişkin flaş açıklama
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İran'da düşen Ukrayna uçağına ilişkin, "Uçak, İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den İran'da düşen Ukrayna uçağına dair bir açıklama yaptı.
Tahran yönetimine şeffaf soruşturma çağrısı yapan Stoltenberg, "Uçağın İran savunma sistemleri tarafından düşürüldüğüne inanmamak için bir neden yok" dedi.
detaylar gelecek...
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