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NATO'dan düşen Ukrayna uçağına ilişkin flaş açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
NATO'DAN DÜŞEN UKRAYNA UÇAĞINA İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA

Son dakika haberi! Genel Sekreteri Stoltenberg, 'da düşen uçağına ilişkin, "Uçak, İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir" dedi.

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den 'da düşen uçağına dair bir açıklama yaptı.

Tahran yönetimine şeffaf soruşturma çağrısı yapan Stoltenberg, "Uçağın İran savunma sistemleri tarafından düşürüldüğüne inanmamak için bir neden yok" dedi.

detaylar gelecek...

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