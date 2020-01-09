Kanada Başbakanı'ndan uçak kazasına dair flaş açıklama
Giriş Tarihi: 09.01.2020
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.detaylar gelecek...
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