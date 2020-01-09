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Kanada Başbakanı'ndan uçak kazasına dair flaş açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2020
KANADA BAŞBAKANI'NDAN UÇAK KAZASINA DAİR FLAŞ AÇIKLAMA

Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde uçağının 'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

detaylar gelecek...

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