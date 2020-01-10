10 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Rusya Devlet Başkanı Putin, Sisi ile Libya’yı görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2020
PUTİN, SİSİ İLE LİBYA’YI GÖRÜŞTÜ

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı , Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile krizini görüştü. Yapılan açıklamada, "Görüşmede, Vladimir Putin’in 8 Ocak'taki ziyareti sırasında Rus ve Türk liderlerinin (Putin ve Cumhurbaşkanı 'ın) ortak açıklaması da dahil olmak üzere Libya'daki durumun tartışılmasına devam edildi.” ifadelerine yer verildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in Sisi ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

'daki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Görüşmede, 'in 8 Ocak'taki ziyareti sırasında Rus ve Türk liderlerinin (Putin ve Cumhurbaşkanı 'ın) ortak açıklaması da dahil olmak üzere Libya'daki durumun tartışılmasına devam edildi." denildi.

Putin ve Sisi'nin Libya'daki krizin taraflar arasında siyasi diyalog kurarak barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası çabaları hızlandırma gereğini dile getirdiği kaydedilen açıklamada, görüşmede ayrıca meselesi ve diğer uluslararası konuların da ele alındığı ifade edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN