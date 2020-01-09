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Son dakika: Libya’da askeri okul saldırısından yeni görüntü! 30 öğrenci hayatını kaybetmişti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
ASKERİ OKUL SALDIRISINDAN YENİ GÖRÜNTÜ! 30 ÖĞRENCİ...

Son dakika haberi... ’da darbeci güçlerinin askeri okula düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 30 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Başkent Trablus'taki bir askeri okula güçleri tarafından cumartesi akşamı düzenlenen saldırının yeni görüntüleri yayınlandı.

Öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada düzenlenen saldırı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Saldırıda çoğu 18-25 yaşlarında öğrencilerden oluşan 30 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralanmıştı.

'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi ulusal mutabakat hükümeti, askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki birleşik Arap Emirlikleri'ne ait SİHA'yla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Son dakika: Libya’da askeri okul saldırısından yeni görüntü! 30 öğrenci hayatını kaybetmişti SON DAKİKA: LİBYA’DA ASKERİ OKUL SALDIRISINDAN YENİ GÖRÜNTÜ! 30 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

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