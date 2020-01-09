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09.01.2020
Son dakika: Libya’da askeri okul saldırısından yeni görüntü! 30 öğrenci hayatını kaybetmişti
Son dakika haberi... Libya’da darbeci Hafter güçlerinin askeri okula düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 30 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Başkent Trablus'taki bir askeri okula Hafter güçleri tarafından cumartesi akşamı düzenlenen saldırının yeni görüntüleri yayınlandı.
Öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada düzenlenen saldırı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Saldırıda çoğu 18-25 yaşlarında öğrencilerden oluşan 30 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralanmıştı.
Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi ulusal mutabakat hükümeti, askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki birleşik Arap Emirlikleri'ne ait SİHA'yla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
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