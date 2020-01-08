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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Libya, ikinci Suriye olmamalı"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020
LİBYA, İKİNCİ SURİYE OLMAMALI

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile 'de yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakanı Heiko Maas, Libya'nın ikinci bir olmaması gerektiğini söyledi.

Bakanı Heiko Maas, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile 'de yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkent Trablus çevresinde durumun daha da zorlaştığını belirten Mass, "Libya, ikinci bir olmamalı. Libya'nın da vekalet savaşlarına sahne olmasını istemiyoruz." dedi.

Mass, Başkan Serrac'ın, 'de gerçekleştirilmesi planlanan Libya Konferası'nı desteklediğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler gözetiminde Libya'da ateşkes sağlanması, silah ambargosu uygulanması ve siyasi sürecin hızlandırılması gerektiğini dile getiren Mass, ''Bu, gelecek haftalarda Berlin'de Libya konusunda bir zirve düzenleyip düzenleyemeyeceğimize kısa sürede karar verebilmemiz için önemli bir ön koşuldur." diye konuştu.

Libya'da meşru hükümet güçleri ile silahlı milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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