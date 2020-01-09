HAARP projesi nedir? HAARP deprem oluşturabilir mi? Depremlere Amerika mı neden oldu?

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle başlayan İran geriliminde ortaya atılan yeni iddia dünya basınında gündeme oturdu. İran'ın ABD üslerini vurmasıyla Amerika'nın Haarp Sistemi'ni kullarak İran'da deprem oluşturduğu iddia edildi. Peki Haarp deprem oluşturabiliyor mu? Uzmanlar A Haber'e yorumladı.

İran'ın saldırılarının ardından kendi topraklarındaki depremlerin perde arkası araştırılmaya başlandı. Amerika'nın bir misilleme olarak deprem tetikleme sistemiyle gerçekleştirilmiş olup olamayacağı konuşuldu. A Haber dünya basınındaki konuyu deprem uzmanlarına sordu.

İRAN ABD'Yİ VURDU, AYNI GECE DEPREMLE SARSILDI

İran-ABD arasındaki gerilim sürecinde ortaya atılan komplo teorilerinden biri de İran'daki depremlerin oluşma nedeni oldu. İran'ın saldırıları sonrasında Buşehr'de meydana gelen 4,9'luk deprem dünya basınında konuşulur hale geldi.

İran'da meydana gelen depremin dikkat çeken detaylarından birisi de, söz konusu depremin nükleer tesislerin olduğu yerde meydana gelmesi oldu.

İran'daki 2 depremin de ABD'ye yapılan saldırıdan birkaç saat sonra gerçekleşmesi, akıllara HAARP sistemini getirdi.

HAARP NEDİR? HAARP DEPREM OLUŞTURABİLİR Mİ?

Haarp Sistemi ABD'nin Alaska eyaletinde bulunuyor. İddiaya göre, ordunun kontörlündeki bu sistem okyanus dalgaları, ozan tabakasına ve hatta buzullara kadar dünyanın dengesini bozabiliyor.

UZMANLAR A HABER'E KONUŞTU

A Haber'e konuşan uzmanı, "CIA'in bu konularda araştırma yaptığı ve 'nasıl deprem yapılabilir'i anlattığı çeşitli çalışmaları var. Venezuella eski Devlet Başkanı Hugo Chavez, ABD'nin deprem yaptığını söyledi. Bunun araştırılmasını da istemişti." dedi.

Haarp hakkında ise, "Deprem yapılabilir, iklimler değiştirilebilir her hangi bir filo daha kalkış esnasında düşürülebilir." İfadelerini kullandı.

Deprem uzmanı ise, "Teorik olarak mümkün olabilir ama pratiği yok. Kontrol edemezsiniz. Hangi enerjiyi nereye vereceksiniz ne yapacaksınız bunlar önemli problemler. Bu tür senaryolara komplo teorileri olarak bakıyorum" dedi.