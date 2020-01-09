HAARP projesi nedir? HAARP deprem oluşturabilir mi? Depremlere Amerika mı neden oldu?
ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle başlayan İran geriliminde ortaya atılan yeni iddia dünya basınında gündeme oturdu. İran'ın ABD üslerini vurmasıyla Amerika'nın Haarp Sistemi'ni kullarak İran'da deprem oluşturduğu iddia edildi. Peki Haarp deprem oluşturabiliyor mu? Uzmanlar A Haber'e yorumladı.
İran'ın saldırılarının ardından kendi topraklarındaki depremlerin perde arkası araştırılmaya başlandı. Amerika'nın bir misilleme olarak deprem tetikleme sistemiyle gerçekleştirilmiş olup olamayacağı konuşuldu. A Haber dünya basınındaki konuyu deprem uzmanlarına sordu.
İRAN ABD'Yİ VURDU, AYNI GECE DEPREMLE SARSILDI
İran-ABD arasındaki gerilim sürecinde ortaya atılan komplo teorilerinden biri de İran'daki depremlerin oluşma nedeni oldu. İran'ın saldırıları sonrasında Buşehr'de meydana gelen 4,9'luk deprem dünya basınında konuşulur hale geldi.
İran'da meydana gelen depremin dikkat çeken detaylarından birisi de, söz konusu depremin nükleer tesislerin olduğu yerde meydana gelmesi oldu.
İran'daki 2 depremin de ABD'ye yapılan saldırıdan birkaç saat sonra gerçekleşmesi, akıllara HAARP sistemini getirdi.
HAARP NEDİR? HAARP DEPREM OLUŞTURABİLİR Mİ?
Haarp Sistemi ABD'nin Alaska eyaletinde bulunuyor. İddiaya göre, ordunun kontörlündeki bu sistem okyanus dalgaları, ozan tabakasına ve hatta buzullara kadar dünyanın dengesini bozabiliyor.
UZMANLAR A HABER'E KONUŞTU
A Haber'e konuşan uzmanı, "CIA'in bu konularda araştırma yaptığı ve 'nasıl deprem yapılabilir'i anlattığı çeşitli çalışmaları var. Venezuella eski Devlet Başkanı Hugo Chavez, ABD'nin deprem yaptığını söyledi. Bunun araştırılmasını da istemişti." dedi.
Haarp hakkında ise, "Deprem yapılabilir, iklimler değiştirilebilir her hangi bir filo daha kalkış esnasında düşürülebilir." İfadelerini kullandı.
Deprem uzmanı ise, "Teorik olarak mümkün olabilir ama pratiği yok. Kontrol edemezsiniz. Hangi enerjiyi nereye vereceksiniz ne yapacaksınız bunlar önemli problemler. Bu tür senaryolara komplo teorileri olarak bakıyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- BM güçlerine roketli saldırı
- İran, ABD üssüne saldırının detaylarını paylaştı!
- Son dakika: ABD üssü yakınına roketli saldırı
- Trump'a büyük öfke! Ateşe verdiler
- Fransa'da ortalık yeniden savaş alanına döndü!
- İran'da skandal görüntü
- Son dakika: İngiliz Parlamentosu kabul etti!
- Küçük kızın tehlikeli oyunu! İzleyenleri korkuttu...
- ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması!
- ABD basınından flaş iddia: Üssü bilerek korumadılar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TC Kimlik No ile hac kurası sorgulama! e-devlet hac kura sonuçları! (2020)
- Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
- Hac kura sonuçları isim isim tam liste! 2020 hac kura sonuçları sorgulama! Hacca gidecek miyim?
- hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?
- 2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
- Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn kimdir? Carlos Ghosn kaç yaşında, nereli?
- Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu: Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimdir?