Erbil'de ABD hava üssüne roketli saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'ın Erbil kentindeki hava üssünü vurduklarını açıkladı. Açıklamada, "AYN-El-Esed Hava Üssünü onlarca füzeyle vuruldu" denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

TRUMP'IN DA SALDIRIDAN HABERİ OLDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki ABD hava üssünü vurdu. ABD'li yetkililer de İran'ın saldırısını doğruladı. Ölü ve yaralı sayısında henüz bir bilgi verilmedi.

Saldırının İran değil Irak toprakları içinden yapıldığını belirten Pentagon yetkilisi, birçok noktaya saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

Trump, ulusal güvenlik ekibini acil olarak topladı.