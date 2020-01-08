Son dakika: İran'da nükleer tesis yakınlarında deprem
Giriş Tarihi: 08.01.2020
Son dakika haberine göre; İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kenti olan depremin yerel saatle 05:50'de yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
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