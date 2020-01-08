08 Ocak 2020, Çarşamba
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Son dakika: İran'da nükleer tesis yakınlarında deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020
İRAN'DA NÜKLEER TESİS YAKINLARINDA DEPREM

Son dakika haberine göre; 'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kenti olan depremin yerel saatle 05:50'de yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

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