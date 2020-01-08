ABD'den İran'ın saldırısından önce uyarıldık açıklaması

İran'ın füzeli saldırısında Ayn el Esed Hava Üssü'nde hiç bir ABD'li olmadığını belirten Amerikalı yetkililer, "sığınaklara gidilmesi için yeteri kadar vakit oldu" dedi. Saldırı öncesinde ABD'li birliklerin uyarıldığını ifade eden yetkililer, İran'ın bazı saldırılarının hedefi bulmadığını söyledi.

Amerikalıların bölgede saldırıdan önce uyarılmak için gerekli vakitleri olduğunu açıklayan ABD'li yetkililer, "Saldırılardan önce sığınaklara gidilmesi için yeteri kadar vakit oldu. Ayn el Esad Hava Üssü'nde konuşlanan ABD'li yok" ifadelerini kullandı.

"SALDIRIDAN ÖNCE UYARILDIK"

CNN televizyon kanalına konuşan bir ABD askeri yetkilisi, ordunun saldırılardan önce uyarılmak için yeteri kadar vakti olduğunu söyledi.

Yetkili, bu sayede tehlikeden etkilenebileceklerin sığınaklara gitmek için yeteri kadar süresi olduğunu aktardı. Yine kanala konuşan başka güvenlik yetkilileri ise Irak'taki Ayn el Esad Hava Üssü'nde ABD'lilerin olmadığını aktardı.

"ÖLEN ABD'Lİ OLMADI"

CNN'e konuşan Iraklı yetkililer ise kendilerinden saldırılar sırasında hayatını kaybeden birilerinin olmadığını söyledi. İran'ın İngilizce televizyon kanalı Press TV ise füzelerin amaçlanan Amerikan hedeflerine isabet ettiğini söyledi.

Daha önce Amerikan televizyonlarına konuşan bazı Amerikalı yetkililer, İran'ın kimi hedeflerinin isabet etmediğini ifade etmişti.