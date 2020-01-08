Dünyanın gözü ABD'de! Trump açıklama yapacak

Son dakika haberi...Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkında TSİ saat 19.00'da bir açıklama yapacağını bildirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkında TSİ saat 19.00'da bir açıklama yapacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan bir yetkilinin Reuters haber ajansına bildirdiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın TSİ saat 19.00'da bir açıklama yapması planlanıyor.