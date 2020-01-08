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Dünyanın gözü ABD'de! Trump açıklama yapacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
DÜNYANIN GÖZÜ ABD'DE! TRUMP AÇIKLAMA YAPACAK

Son dakika haberi..., Başkanı 'ın hakkında TSİ saat 19.00'da bir açıklama yapacağını bildirdi.

, Başkanı 'ın hakkında TSİ saat 19.00'da bir açıklama yapacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan bir yetkilinin Reuters haber ajansına bildirdiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın TSİ saat 19.00'da bir açıklama yapması planlanıyor.

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