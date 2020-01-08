Dünyanın gözü ABD'de! Trump açıklama yapacak
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
Son dakika haberi...Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkında TSİ saat 19.00'da bir açıklama yapacağını bildirdi.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkında TSİ saat 19.00'da bir açıklama yapacağını bildirdi.
Beyaz Saray'dan bir yetkilinin Reuters haber ajansına bildirdiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın TSİ saat 19.00'da bir açıklama yapması planlanıyor.
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