ABD'den Kuveyt kararı! 3 gün içinde çekilecek

Son dakika haberi: Kuveyt, ABD’nin Camp Arifjan üssünden askerlerini 3 gün içinde çekeceğini açıkladı. Kuveyt Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanlığı ile iletişime geçileceği belirtildi.

Kuveyt Savunma Bakanı, ABD'den mektup aldığını ve 3 gün içerisinde Camp Arifjan üssünden ABD askerlerinin çekileceğini belirtti.



ABD ASKERLERİ 3 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEK



Mektubun beklenmedik olduğunu söyleyen Kuveytli bakan, mektupta ABD askerlerinin 3 gün içerisinde çekileceği bilgisinin verildiğini aktardı. ABD Savunma Bakanlığı ile iletişime geçileceği belirtildi.