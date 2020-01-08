ABD'den Kuveyt kararı! 3 gün içinde çekilecek
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
Son dakika haberi: Kuveyt, ABD’nin Camp Arifjan üssünden askerlerini 3 gün içinde çekeceğini açıkladı. Kuveyt Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanlığı ile iletişime geçileceği belirtildi.
Kuveyt Savunma Bakanı, ABD'den mektup aldığını ve 3 gün içerisinde Camp Arifjan üssünden ABD askerlerinin çekileceğini belirtti.
ABD ASKERLERİ 3 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEK
Mektubun beklenmedik olduğunu söyleyen Kuveytli bakan, mektupta ABD askerlerinin 3 gün içerisinde çekileceği bilgisinin verildiğini aktardı. ABD Savunma Bakanlığı ile iletişime geçileceği belirtildi.
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