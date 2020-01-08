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ABD'den Kuveyt kararı! 3 gün içinde çekilecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
ABD'DEN FLAŞ KARAR: 3 GÜN İÇİNDE...

Son dakika haberi: Kuveyt, ’nin üssünden askerlerini 3 gün içinde çekeceğini açıkladı. , ABD Savunma Bakanlığı ile iletişime geçileceği belirtildi.

, 'den mektup aldığını ve 3 gün içerisinde üssünden ABD askerlerinin çekileceğini belirtti.

ABD ASKERLERİ 3 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEK

Mektubun beklenmedik olduğunu söyleyen Kuveytli bakan, mektupta ABD askerlerinin 3 gün içerisinde çekileceği bilgisinin verildiğini aktardı. ABD Savunma Bakanlığı ile iletişime geçileceği belirtildi.

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