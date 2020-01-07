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ABD ordusu Irak'tan çekilecek mi? Irak Başbakanı'ndan flaş açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
ABD ORDUSU IRAK'TAN ÇEKİLECEK Mİ? IRAK BAŞBAKANI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Başbakanı Abdülmehdi, “ ordusunda Irak’tan çekileceklerine dair bir mektup aldık” dedi.

Başbakanı Abdülmehdi "ABD ordusunda Irak'tan çekileceklerine dair bir mektup aldık" dedi.

MEKTUP DÜN AKŞAM BASINA YANSIMIŞTI

Al Jazeera, Reuters ve AFP gibi yabancı ajanslar, 'nin Irak'tan çekilme kararı aldığını duyurmuştu. ABD Irak'taki kuvvetlerinin kısa süre içinde yeniden konumlanacağını belirtti.

Washington Post'un Beyrut muhabiri Liz Sly, Twitter'dan ABD'nin Iraklı yetkililere gönderdiği mektubu yayınladı.

ABD HABERİ YALANLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok." dedi

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