ABD ordusu Irak'tan çekilecek mi? Irak Başbakanı'ndan flaş açıklama
Irak Başbakanı Abdülmehdi, “ABD ordusunda Irak’tan çekileceklerine dair bir mektup aldık” dedi.
Irak Başbakanı Abdülmehdi "ABD ordusunda Irak'tan çekileceklerine dair bir mektup aldık" dedi.
MEKTUP DÜN AKŞAM BASINA YANSIMIŞTI
Al Jazeera, Reuters ve AFP gibi yabancı ajanslar, ABD'nin Irak'tan çekilme kararı aldığını duyurmuştu. ABD Irak'taki kuvvetlerinin kısa süre içinde yeniden konumlanacağını belirtti.
Washington Post'un Beyrut muhabiri Liz Sly, Twitter'dan ABD'nin Iraklı yetkililere gönderdiği mektubu yayınladı.
ABD HABERİ YALANLAMIŞTI
ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok." dedi
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