İran'ın saldırısında yaralanan askerler hakkında açıklama

İran'ın Irak'taki ABD üssüne yaptığı saldırının detayları gelmeye devam ediyor. ABD'nin Anbar ve Erbil'deki üslerine yapılan saldırılarda yaralanan askerler hakkında ilk bilgiler geldi. Üslerin yüzde 80'inin Irak'a ait olduğu ve Irak askerlerinin yaralandığı belirtildi.

A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Orhan Sali, bölgeden aldığı sıcak haberleri aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, komutanları Kasım Süleymani'nin intikamı için Irak'taki ABD üslerine saldırdı. Gelen ilk haberlerde, yaralanan askerlerin Irak askerleri olduğu ifade edildi.

Saldırıda yaralanan her hangi bir ABD'li olmadığı belirtilirken, üssün aslında yüzde 80'inin Irak ordusuna ait olduğu öğrenildi. ABD-Irak arasındaki anlaşma gereği üssün sadece bir bölümünde ABD askerlerinin bulunduğu belirtildi.

BALİSTİK FÜZELERLE SALDIRDILAR

İran Devrim Muhafızları Kubüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürülmesi ile bölgede tırmanan gerginlik, bu kez İran tarafından düzenlenen iki saldırı ile üst düzeye çıktı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, önce Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 10 füzel saldırısı, dünya genelinde büyük yankı buldu. Ajansların, 'İran'dan ABD'ye misilleme saldırı' başlığıyla paylaştığı haberlerde saldırının görüntülerine de yer verildi. Bu saldırıdan kısa süre sonra bu kez Erbil'de yine ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Harris Hava Üssüne balistik füzelerlerle yeni saldırılar gerçekleştirildi.

Pentagon yetkilileri saldırıları doğrularken, ölü ve yaralı konusunda herhangi bilgi paylaşılmadı.