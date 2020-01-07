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Türkiye'nin hamlesi Arap dünyasında ses getirdi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2020
TÜRKİYE'NİN HAMLESİ ARAP DÜNYASINDA SES GETİRDİ!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'ya gönderdiği ilk birlikler sahada göreve başladı. Libya Yedek Kuvvet Komutanı Nasir Ammar " bize radar, hava savunma sistemleri ve uzman gönderdi. Bunlarla herhangi bir uçağı vurabiliriz" dedi.

'de kabul edilen tezkerenin ardından 'ya ilk birlikler gitti. Başkan , birliklerin Libya'da olduğunu bizzat doğruladı. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu da Türk birliklerinin sahada görevlerine başladığını duyurdu.

"UZMAN KUVVETLER GELDİ UÇAKLARI VURABİLİRİZ"

Yenişafak'ın haberine göre; Yedek Kuvvet Komutanı Nasir Ammar, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türk ordusunun terörün karşısında durmak için Libya'ya geldiğini söyledi. Ammar, "Uzman kuvvetler geldi. Türk kuvvetlerinin gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi Libyalı askerlerle birlikteler ve savaşıyorlar. Asker sayısı veremem. bize radar ve hava savunma sistemleri ve uzman gönderdi. Bu gelişmiş silahlarla gökyüzündeki herhangi bir uçağı vurabiliriz" ifadelerini kullandı.

GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ DE GİTTİ

ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yakın basın yayın kuruluşlarında ise Türkiye'nin Trablus'a radar ve radyo frekans karıştırıcı cihazlar gönderdiğini, bu ekipmanlarla darbeci asker Hafter hava güçlerinin köreltileceğini yazdı. Ayrıca gece görüş cihazları ile mayın ve patlayıcı dedektörlerinin de gönderilen malzemeler arasında olduğu belirtildi.

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