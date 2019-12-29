Ersin Tatar'dan Rum yönetimine Hafter tepkisi: Kabul edilemez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) darbeci General Halife Hafter yönetimi ile iş birliği içinde bulunmasının kabul edilemez bir tutum olduğunu bildirdi. Doğu Akdeniz jeopolitiğine ilişkin gelişmeleri yakından takip etiklerinin altını çizen Tatar, Türkiye ile ulusal ve stratejik çıkarların korunmasında kararlı olduklarını vurguladı.

Başbakan Tatar, Hafter yanlısı Libyalı siyasetçilerin Rum yönetimiyle geliştirdikleri ve Türkiye karşıtlığını esas alan ilişkilere dair yazılı açıklama yaptı.

Tatar, "GKRY'nin, Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesi için Libya'da dünyanın tanıdığı yönetime karşı savaş veren darbeci General Hafter yönetimi ile iş birliğine girişmesi kabul edilemez bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz jeopolitiğine ilişkin gelişmeleri yakından takip etiklerinin altını çizen Tatar, Türkiye ile ulusal ve stratejik çıkarların korunmasında kararlı olduklarını vurguladı.

"TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN PLANLARIN BOŞA ÇIKARILMASI İÇİN KİLOMETRE TAŞI"

Hafter yanlısı Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in GKRY temaslarını ve Türkiye karşıtı siyasal arayışlarını endişeyle izlediklerine dikkati çeken Tatar, "Bahse konu ziyaret, Kıbrıs sorununa yaklaşımımızı ve dış politikamızı bir uçtan diğer uca Akdeniz'e bakan geniş bir anlayışla değerlendirmenin zorunlu olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.

Tatar, Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı savunma iş birliği ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın, Akdeniz jeopolitiğinde Türkiye'yi hedef alan planların boşa çıkarılması için kilometre taşı olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anavatanımız arasında hızla gelişen güvenlik ve enerji iş birliği de sözü edilen büyük stratejik tablonun kritik bir parçasıdır." görüşünü paylaştı.

"TÜRK TARİHİ OLMADAN YAZMAK, ANLATMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Türklerin yüzyıllar boyunca Akdeniz'e hakim olmuş büyük bir medeniyet olduğunu söyleyen Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Akdeniz Havzası'nın tarihini, Türk tarihi olmadan yazmak, anlatmak mümkün değildir. Türk milletini Akdeniz'in zenginliklerinden mahrum etmeye yönelik her türlü çabanın tarafımızca yakından izlendiği ve ana vatan Türkiye ile birlikte kararlı bir duruşla karşılanacağı iyi bilinmelidir. Bu bağlamda Kıbrıs sorununa ilişkin duruşumuzun geniş bir çerçevede değişen Doğu Akdeniz jeopolitiği ile yeni bir boyuta taşındığı unutulmamalıdır. Dinamik bölgesel gelişmeleri dikkatle takip etmekte ve değerlendirmekteyiz. Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı mevcut konjonktürde olayların ciddiyetini iyi kavrayan gerçekçi ve milli bir tavra duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır."

HAFTER YANLISI SALİH'TEN GKRY'YE ZİYARET

Hafter yanlısı TM Başkanı Salih, GKRY'ye düzenlediği ziyarette dün Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşmüştü.

Rum Meclis Başkanı Şilluris ile Salih arasındaki görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Türkiye ile UMH arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiği ileri sürülmüştü.

Libya Trablus Parlamentosu tarafından dün yapılan açıklamada da Şilluris'in açıklamaları kınanmış, bunun Libya'nın egemenliğine saldırı ve içişlerine müdahale olduğu belirtilmişti.