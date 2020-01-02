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Terörist Hafter güçleri püskürtüldü! Hafter milislerine ağır darbe

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
TERÖRİST HAFTER GÜÇLERİ PÜSKÜRTÜLDÜ!

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, darbeci General Halife güçlerinin, başkent Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıyı püskürttü.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'e bağlı güçlerin, Trablus'un güneyindeki Salahaddin bölgesinde havadan ve karadan saldırı düzenlediğini belirtti.

HAFTER MİLİSLERİ AĞIR KAYIP VERDİ

Mecei, UMH birliklerinin saldırıyı püskürterek, et-Takbali kampının tamamen kontrol altına alındığını ve Hafter milislerinin ağır kayıplar verdiğini kaydetti.

Darbeci Hafter'e bağlı 25 milis esir alındı DARBECİ HAFTER'E BAĞLI 25 MİLİS ESİR ALINDI

HAFTER, BAŞKENT TRABLUS'U ELE GEÇİRMEK İÇİN 4 NİSAN'DA UMH BİRLİKLERİ DE KARŞI OPERASYON BAŞLATMIŞTI

'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.

Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

CHP HAFTER'E SAHİP ÇIKTI

CHP'li vekil Engin Altay'dan Yunanistan, Mısır ve İsrail ile birlikte hareket eden ve Türkiye düşmanlığı yapan Libya'daki Hafter güçlerine destek vermişti. CHP'li vekil, Türkiye'nin Libya ile gerçekleştirdiği ve Akdeniz'de oynanan büyük oyunu bozduğu mutabakatla ilgili akılalmaz sözler sarfemişti.

CHP'li Engin Altay terörist Hafter'e sahip çıktı CHP'Lİ ENGİN ALTAY TERÖRİST HAFTER'E SAHİP ÇIKTI

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