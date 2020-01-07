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Son dakika: Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2020
ERMENİSTAN-AZERBAYCAN SINIRINDA ÇATIŞMA

Son dakika haberi: - sınırında Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu. Açıklamada, Ermeni keskin nişancıların ateşi sonucu bugün yerel saatle 14.56'da Azerbaycan ordusundan isimli askerin şehit düştüğü kaydedildi.

Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, ordusunun, Gazah ilinin Kuşçu Ayrım köyü yönünde ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

AZERBAYCAN ORDUSUNDAN BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Açıklamada, Ermeni keskin nişancıların ateşi sonucu bugün yerel saatle 14.56'da Azerbaycan ordusundan isimli askerin şehit düştüğü kaydedildi.

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