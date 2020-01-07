Son dakika: Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma
Giriş Tarihi: 07.01.2020
Son dakika haberi: Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu. Açıklamada, Ermeni keskin nişancıların ateşi sonucu bugün yerel saatle 14.56'da Azerbaycan ordusundan Ferzeli Ferzeliyev isimli askerin şehit düştüğü kaydedildi.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun, Gazah ilinin Kuşçu Ayrım köyü yönünde ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.
AZERBAYCAN ORDUSUNDAN BİR ASKER ŞEHİT OLDU
Açıklamada, Ermeni keskin nişancıların ateşi sonucu bugün yerel saatle 14.56'da Azerbaycan ordusundan Ferzeli Ferzeliyev isimli askerin şehit düştüğü kaydedildi.
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