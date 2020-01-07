Çin'den flaş İran'a "askeri destek" açıklaması
ABD'nin İran ve Irak'la yaşadığı büyük gerilime Çin de dahil oldu. Çin, ABD'ye karşı İran-Irak bloğuna destek verileceğini açıkladı. Açıklamayı Çin'in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao yaptı.Irak'ın ABD'yi ülkede istememesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ı açık açık tehdit etmişti. Irak da bu tehdide Çin ile cevap verdi. Öte yadnan Çin'in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao, Irak hükümetini desteklemeye devam edeceklerini ve ülkenin yeniden imarına katkıda bulunacaklarını söyledi.
3. DÜNYA SAVAŞI MI?
Irak ve ABD arasında restleşmeler sürüyor. Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararından sonra Trump, Irak'ı "Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız" şeklinde tehdit etmişti. Bu tehdide Irak'ın karşılığı çok sert oldu. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin 'ticaret savaş'ı halinde olduğu Çin kozunu kullandı ve "Çin ile yaptığımız anlaşmayı tereddütsüz olarak uygulayacağız" dedi. Son bir haftada yaşanan bu durum '3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri olarak yorumlandı.
IRAK İLE ÇİN GÖRÜŞTÜ
Basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Abdulmehdi, Çin'in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao ile başkentteki Başbakanlık Konutu'nda görüştü.
Görüşmede, ABD güçlerinin Irak'taki varlığını değerlendiren Abdulmehdi, "ABD, DEAŞ'la mücadelemizde çaba sarf etti ancak Irak'ın çekişme sahası ve buna taraf olmasını istemiyoruz. ABD, Irak hükümetinin kararıyla burada bulunuyor ve çekilmesi kararını da Irak aldı. Irak hükümetinin güçlü olması Amerika'nın da çıkarınadır" ifadelerini kullandı.
ÇİN TARAFINI IRAK'TAN YANA SEÇTİ
Abdulmehdi, Irak ve Çin ilişkilerine dair, "Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız. Çin ile anlaşmak artık kamuoyu meselesi oldu. Halkımız bunun önemini açık şekilde idrak ediyor. Çin ile yaptığımız anlaşmayı tereddütsüz olarak uygulayacağız. Çin'in de bizi uluslararası mahfillerde desteklemesini bekliyoruz. Çin, tüm Iraklıların dostu olarak kalacak" şeklinde konuştu.
Çin Büyükelçisi de Irak hükümetini desteklemeye devam edeceklerini ve ülkenin yeniden imarına katkıda bulunacaklarını söyledi. İki ülke arasındaki anlaşmanın uygulanmasından yana olduklarını aktaran Tao, Irak ile güvenlik ve askeri alandaki iş birliğini artırmak istediklerini kaydetti.
NELER YAŞANMIŞTI?
Irak Meclisi, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti. ABD'nin, söz konusu karara karşı Irak'a yaptırım uygulayabileceği belirtilmişti. Irak ve Çin arasında Eylül 2019'da başta enerji olmak üzere sanayi, petrol ve diğer birçok alanda 8 anlaşma imzalanmıştı.
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