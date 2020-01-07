Pegasus'a ait uçağın pistten çıkış anı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında şiddetli fırtına nedeniyle kayarak pistten çıktığı anlar kameralara yansıdı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde bir uçak pistten çıkmıştı. Uçağın pistten çıkma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçak piste sorunsuz iniyor ancak ardından bilinmeyen bir nedenden dolayı pistten çıktığı görülüyor.
FIRTINA NEDENİYLE PİSTTEN ÇIKTI
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında şiddetli fırtına nedeniyle kayarak pistten çıktı. Yolcular şişme kaydıraklar ile uçaktan tahliye edildi, ardından havalimanında güvenli bölgeye alındı.
İÇ HAT SEFERLERİ YENİDEN ERTELENDİ
Uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanında iç hat seferleri için saat 22.00 olarak duyurulan ilk uçuş saati yarın sabah 06.00'ya ertelendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD Savunma Bakanı'ndan Süleymani açıklaması
- Fransa'dan İran'a seyahat uyarısı
- Buz kırıldı, 30 araç suya gömüldü
- Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma
- NATO'dan flaş Irak kararı!
- Türkiye'nin tarihi Libya hamlesi sonrası AB'den küstah açıklama
- ABD İran için yeni planı mı devreye soktu?
- Ruhani: ABD büyük hata yaptı!
- İran'dan son dakika İngiltere hamlesi!
- ABD ordusu Irak'tan çekilecek mi? Irak Başbakanı'ndan flaş açıklama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?
- Tutunamayanlar 1. bölüm izle! Tutunamayanlar 1. bölüm tek parça izle!
- İDO ve BUDO seferlerinde iptal!
- Jesse Sekidika kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’ın yeni transferi Seikidika’nın kariyeri!
- Çin Seddi ne zaman yapıldı? Çin Seddi kaç km, neden yapıldı?
- Hekimoğlu bu akşam var mı, neden yok? Hekimoğlu 3. yeni bölüm ne zaman?
- EDHO bu akşam var mı, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
- Çocuk bu akşam var mı? Çocuk dizisi 16. yeni bölüm ne zaman?
- Son dakika kar tatili olan iller! 8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Valilik ve Kaymakamlık açıklamaları!
- Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?
- EDHO yeni bölüm ne zaman? 7 Ocak ATV yayın akışı - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam var mı?
- İlk evini alacaklara devletten 25 bin TL! İlk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır?