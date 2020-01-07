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Pegasus'a ait uçağın pistten çıkış anı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
PEGASUS'A AİT UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKIŞ ANI

İstanbul saat 09.05 sıralarında 'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında şiddetli fırtına nedeniyle kayarak pistten çıktığı anlar kameralara yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde bir uçak pistten çıkmıştı. Uçağın pistten çıkma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçak piste sorunsuz iniyor ancak ardından bilinmeyen bir nedenden dolayı pistten çıktığı görülüyor.

Pegasus'a ait uçağın pistten çıkış anı PEGASUS'A AİT UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKIŞ ANI

FIRTINA NEDENİYLE PİSTTEN ÇIKTI
İstanbul saat 09.05 sıralarında 'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında şiddetli fırtına nedeniyle kayarak pistten çıktı. Yolcular şişme kaydıraklar ile uçaktan tahliye edildi, ardından havalimanında güvenli bölgeye alındı.

Pegasus uçağının pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu PEGASUS UÇAĞININ PİSTTEN ÇIKTIĞI SABİHA GÖKÇEN’DE YOLCU YOĞUNLUĞU

İÇ HAT SEFERLERİ YENİDEN ERTELENDİ
Uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanında iç hat seferleri için saat 22.00 olarak duyurulan ilk uçuş saati yarın sabah 06.00'ya ertelendi.

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağı pistten çıktı! Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı... SON DAKİKA: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA PEGASUS UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI! PİLOT İLE KULE KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI...
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağın yolcuları tahliyeyi çekti SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN PEGASUS UÇAĞIN YOLCULARI TAHLİYEYİ ÇEKTİ
Pistten çıkan Pegasus uçağından yolcular böyle tahliye edildi PİSTTEN ÇIKAN PEGASUS UÇAĞINDAN YOLCULAR BÖYLE TAHLİYE EDİLDİ

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