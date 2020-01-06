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06.01.2020

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Karşılığımız hızlı ve orantısız olur

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İranlı General Süleymani suikastının ardından İran'ı bir kez daha tehdit etti, "İran, Amerikan hedefine saldırırsa hızlı ve orantısız karşılık vereceğiz" dedi. İran'dan da açıklamalar peş peşe geldi. ABD'ye askeri karşılık verileceğinin altı çizildi, İsrail'in de hedefte olduğu belirtildi. Körfez işbirliği konseyi ise sükunet çağrısı yaptı.

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